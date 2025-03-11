Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları Osmaniye'de başladı

        Osmaniye'de okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:02 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları Osmaniye'de başladı
        ABONE OL

        Osmaniye'de okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca Tosyalı ve Merkez spor salonlarında düzenlenen müsabakalarda 10 ilden 16 takım yer aldı.

        Açılış törenine katılan Vali Erdinç Yılmaz, takımlara başarı diledi.

        Günün ilk maçında Ankara Özel Nesibe Aydın Ortaokulu, Mersin Atayurt Ortaokulu'nu 2-0 yendi.

        Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar, Türkiye şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi öldü
        Osmaniye'de kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi öldü
        Osmaniye'de engelli kadın boncuktan yaptığı takılarla el becerisi kazanıyor...
        Osmaniye'de engelli kadın boncuktan yaptığı takılarla el becerisi kazanıyor...
        Osmaniye'de masa tenisi takımı bölge şampiyonu oldu
        Osmaniye'de masa tenisi takımı bölge şampiyonu oldu
        Tarlada çalışırken çapa makinesine kapılan çiftçi, öldü
        Tarlada çalışırken çapa makinesine kapılan çiftçi, öldü
        Osmaniye'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Osmaniye'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi
        Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi