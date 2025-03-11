Okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları Osmaniye'de başladı
Osmaniye'de okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları başladı.
Osmaniye'de okul sporları küçükler voleybol yarı final müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Tosyalı ve Merkez spor salonlarında düzenlenen müsabakalarda 10 ilden 16 takım yer aldı.
Açılış törenine katılan Vali Erdinç Yılmaz, takımlara başarı diledi.
Günün ilk maçında Ankara Özel Nesibe Aydın Ortaokulu, Mersin Atayurt Ortaokulu'nu 2-0 yendi.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar, Türkiye şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacak.
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