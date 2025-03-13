Osmaniye'de evinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikametinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikametinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Adreste 6 ruhsatsız tabanca, 658 fişek ile şarjörler ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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