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        Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Osmaniye sınırları içinde bulunan Kastabala Kuş Cenneti'nde başlayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:42 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:42
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        Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Osmaniye sınırları içinde bulunan Kastabala Kuş Cenneti'nde başlayan yangına müdahale ediliyor.

        Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki Kastabala Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

        Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

        Rüzgar nedeniyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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