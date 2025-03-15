Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki Kastabala Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

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