Kadirli Kaymakamı Dolu'dan köy okullarında çalışma yapan kuaförlere plaket

Kuaförlere gerçekleştirdikleri ücretsiz saç bakım hizmeti dolayısıyla teşekkür eden Dolu, "Kadirli’de köy okulu öğrencilerimize yönelik örnek çalışmanızdan dolayı mutlu olduk. Öğrencilerin yüzünü güldürdünüz. Emeğinize sağlık." dedi.

Dolu, köy okullarında "Bir tebessüme değer" sloganıyla faaliyet gerçekleştiren kuaförleri makamında kabul etti.

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