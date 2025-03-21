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        Kadirli Kaymakamı Dolu'dan köy okullarında çalışma yapan kuaförlere plaket

        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köy okullarında ücretsiz saç bakım hizmeti sunan kuaförlere plaket verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:15
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        Kadirli Kaymakamı Dolu'dan köy okullarında çalışma yapan kuaförlere plaket
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        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, köy okullarında ücretsiz saç bakım hizmeti sunan kuaförlere plaket verdi.

        Dolu, köy okullarında "Bir tebessüme değer" sloganıyla faaliyet gerçekleştiren kuaförleri makamında kabul etti.

        Kuaförlere gerçekleştirdikleri ücretsiz saç bakım hizmeti dolayısıyla teşekkür eden Dolu, "Kadirli’de köy okulu öğrencilerimize yönelik örnek çalışmanızdan dolayı mutlu olduk. Öğrencilerin yüzünü güldürdünüz. Emeğinize sağlık." dedi.

        Dolu, kuaförlere teşekkür plaketi ve belgesi verdi.

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