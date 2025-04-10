Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürü Esat Kahveciler'in Atatürk Anıtı'na çelek bırakmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Garnizon Şehitliği'ne geçildi.

        Buradaki törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Yakup Etik tarafından dua edildi.

        Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de evinin damından düşen kişi öldü
        Osmaniye'de evinin damından düşen kişi öldü
        Osmaniye'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Osmaniye'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Osmaniye'deki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'deki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Yoldan çıkan ve devrilmemesi için traktörlere bağlanan midibüsteki 23 kişi...
        Yoldan çıkan ve devrilmemesi için traktörlere bağlanan midibüsteki 23 kişi...