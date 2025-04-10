Kadirli'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tören düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürü Esat Kahveciler'in Atatürk Anıtı'na çelek bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Garnizon Şehitliği'ne geçildi.
Buradaki törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Yakup Etik tarafından dua edildi.
Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
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