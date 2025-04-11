Osmaniye'de üreticilere 11 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 bin 500 zeytin fidanı, törenle üreticilere dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen dağıtım törenine Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş ile çiftçiler katıldı.

Vali Yılmaz, programda, 8 Nisan'da Düziçi ilçesinde de üreticilere 11 bin 500 fidan dağıtıldığını belirterek, "Sadece bu hafta içinde 61 bin 100 zeytin fidanı dağıttık. Zeytincilikte Osmaniye'miz çok iyi, çok başarılı gidiyor. Türkiye'nin en güzel ve en kaliteli zeytinlerini, en kaliteli zeytinyağlarını üretiyoruz. Şu anda zeytin ağacı sayısı bakımından Türkiye'de 12. sıradayız, hedefimiz inşallah birinci sırada olmak." dedi.