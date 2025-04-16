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        Osmaniye'de üreticilere zeytin fidanı ve soya tohumu dağıtıldı

        Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen törenle üreticilere 67 ton soya tohumu ile 61 bin 100 zeytin fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:00
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        Osmaniye'de üreticilere zeytin fidanı ve soya tohumu dağıtıldı
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        Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen törenle üreticilere 67 ton soya tohumu ile 61 bin 100 zeytin fidanı dağıtıldı.

        Vali Erdinç Yılmaz, İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Osmaniye'nin soya üretimiyle 4. sırada yer aldığını söyledi.

        Devlet olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Yılmaz, düzenlenen törenle 400 üreticiye 67 ton soya tohumu ile 61 bin 100 zeytin fidanının ücretsiz verildiğini belirtti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş da teslim edilen tohumlarla yaklaşık 6 bin 667 dekar alanda soya ekim yapılacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından tohum ve fidanlar üreticilere teslim edildi.

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