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        Hatay'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden başpolis memuru Murat Kabakçı'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:01
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        Hatay'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Osmaniye'de defnedildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden başpolis memuru Murat Kabakçı'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

        Kabakçı için İskenderun Denizciler Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği'nde tören düzenlendi.

        Kabakçı'nın cenazesi törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi.

        Kabakçı'nın cenazesi, Tapu Tepesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Kabakçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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