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        Osmaniye'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:09
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        Osmaniye'de aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.K'nin Dağıstan Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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