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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:32
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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaş ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

        İtfaiye ve belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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