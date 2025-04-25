Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaş ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
İtfaiye ve belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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