Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İtfaiye ve belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaş ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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