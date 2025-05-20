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        Osmaniye'de "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" sergisi açıldı

        Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:22
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        Osmaniye'de "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" sergisi açıldı
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        Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" sergisi açıldı.

        Cengiz Topel İlkokulu'nda, öğrenciler tarafından geçmişte kullanılan kıyafet, eşya ve oyuncaklar toplandı.

        Okulun 2. sınıf öğrencilerince toplanan eşyalarla "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" adlı sergi açıldı.

        Sınıf öğretmeni Sakine Çakar, öğrencilerin geçmişte kullanılan eşya ve ürünleri geleceğe aktarması amacıyla hazırlanan sergide 750 ürünün bulunduğunu belirtti.

        Serginin 5 gün boyunca ziyarete açık kalacağı kaydedildi.

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