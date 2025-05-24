Osmaniye'de Gazze Dayanışma Çadırı kuruldu

Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla dayanışma çadırı kuruldu.

Cebelibereket Camisi avlusunda kurulan ve Mescid-i Aksa görünümlü çadırda 10 Haziran'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ömer Bahçeci, platform adına yaptığı konuşmada, İsrail zulmüne karşı vicdanları diri tutmak, Müslümanlara destek için Gazze Dayanışma Çadırı kurulduğunu söyledi.

Gazze direnişine destek verilmesi için vatandaşları dayanışma çadırına beklediklerini belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana tüm Orta Doğu'da, Filistin'de sergilediği soykırım ve vahşeti lanetliyoruz. Katillerin konuşturulup mazlumların susturulduğu adaletsiz gidişata dur demek ABD'nin, Avrupa'nın ve yandaşlarının ikiyüzlü tavrını kınamak, dünyanın soykırım ve zulme sessizliğini kırmak, mazlumların sesi olmak, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın, Filistin'in ve tüm dünya mazlumlarının sesi olmak için buradayız."