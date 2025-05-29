Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı.
Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Biriken su nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu tahliye için çalışma başlattı.
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