Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı.

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