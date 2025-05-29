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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:53
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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Biriken su nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu tahliye için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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