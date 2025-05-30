Osmaniye'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından Çilo'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Törene, Çilo'nun ailesi ve yakınlarıyla Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

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