Osmaniye'de dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Muhammet Karabörk idaresindeki 81 ADJ 594 plakalı otomobil, Kösepınarı köyü Sıyrıngaç Yaylası mevkisinde dere yatağına düştü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
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