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        Kadirli'de Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla fırın, kasap ve marketler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:35 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:50
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        Kadirli'de Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yapıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla fırın, kasap ve marketler denetlendi.

        Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

        Satılan ürünlerin gramajına, son kullanma tarihine ve fiyat etiketine bakan ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

        Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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