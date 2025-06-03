Kadirli'de Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yapıldı

Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti.

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla fırın, kasap ve marketler denetlendi.

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