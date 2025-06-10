Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden demir çalan 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizli demir çalan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizli demir çalan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aslanlı köyünde özel bir şirkete ait yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizi demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çaldıkları malzemeyi sepetli motosikletle götüren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hurdacıya satıldığı belirlenen malzemeler ise şirket yetkililerine teslim edildi.
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