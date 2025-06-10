Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden demir çalan 3 zanlı tutuklandı

Bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çaldıkları malzemeyi sepetli motosikletle götüren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

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