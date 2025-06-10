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        Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden demir çalan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizli demir çalan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:46
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        Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden demir çalan 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizli demir çalan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aslanlı köyünde özel bir şirkete ait yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizi demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çaldıkları malzemeyi sepetli motosikletle götüren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hurdacıya satıldığı belirlenen malzemeler ise şirket yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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