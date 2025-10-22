Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:08 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:08
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şüphelilerin kent merkezi ve ilçelerde kaldıkları adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İl dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheli için ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

