        Kadirli'de okullara spor malzemeleri dağıtıldı

        Kadirli'de okullara spor malzemeleri dağıtıldı

        Kadirli Kaymakamlığı ile Kadirli Umut Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen Engel Tanımayan Aileler Projesi kapsamında ilçedeki bazı okullara spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:29 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:31
        Kadirli'de okullara spor malzemeleri dağıtıldı
        Kadirli Kaymakamlığı ile Kadirli Umut Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen Engel Tanımayan Aileler Projesi kapsamında ilçedeki bazı okullara spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

        Kadirli Umut Işığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Havva Demir Mor, İlçe Gençlik Merkezi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, projenin özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve sporla desteklenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve diğer ilgililer tarafından spor malzemeleri okulların yetkililerine teslim edildi.

        Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, Kadirli Gençlik ve Spor Müdürü Orkun Akıcı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

