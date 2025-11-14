Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 14.11.2025 - 17:05
        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Bağ Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, G.D yönetimindeki 46 ABK 741 plakalı otomobil ile Yasin Ö, idaresindeki 01 AZN 624 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücüsü Yasin Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

