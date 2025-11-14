Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bağ Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, G.D yönetimindeki 46 ABK 741 plakalı otomobil ile Yasin Ö, idaresindeki 01 AZN 624 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücüsü Yasin Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
