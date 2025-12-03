Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de üniversite öğrencileri köy okulunda şenlik düzenledi

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri tarafından bir köy okulunda şenlik organize edildi.

        03.12.2025 - 16:05
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri köy okulunda şenlik düzenledi
        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri tarafından bir köy okulunda şenlik organize edildi.

        OKÜ Kültür ve Edebiyat Kulübü üyeleri, Kesmeburun Köyü'ndeki Kesmeburun İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında üniversiteliler tarafından düzenlenen şenlikte öykü okuma, bilmece ve tekerleme yarışmaları yapıldı.

        İlkokul öğrencileri, okul bahçesinde gerçekleştirilen ebru sanatı, parmak ve yüz boyama ile dans etkinliklerine de katıldı.

        Şenlikteki yarışmalarda başarılı olan çocuklara hediye verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

