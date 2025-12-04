Habertürk
        Osmaniye'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.12.2025 - 17:07
        Osmaniye'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

        İş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

        Hırsızlık zanlısı T.C. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin evinde, iş yerlerinden çalındığı tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

