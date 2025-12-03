Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı

Çalışmalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, 752 tüfek fişeği, 833 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı), kaçak 275 kilogram tütün, 50 paket sigara, 18 kilogram nargile tütünü ve 40 elektronik sigara ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.