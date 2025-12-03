Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan firari 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı.
Çalışmalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, 752 tüfek fişeği, 833 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı), kaçak 275 kilogram tütün, 50 paket sigara, 18 kilogram nargile tütünü ve 40 elektronik sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
