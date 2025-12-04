Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 9 sanık hakim karşısında

Osmaniye'de evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkamaya çalışan 6 yaşındaki çocuk ile ona yardım etmek isteyen annesinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan kontrolör B.K, işçi denetçisi C.S, kepçe operatörü M.N.O, harita teknikeri M.G. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan işçi denetçisi A.E, kürekçiler F. G, K.U, Ö.Y. ile kaynakçı M.E. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan işçi denetçilerinden A.E, olay günü Kadirli ilçesinde başka bir ekibe malzeme alımı işiyle uğraştığını, kazının nerede ve nasıl yapıldığından bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Kontrolör B.K, suçsuz olduğunu, olayda bir kusurunun bulunmadığını savundu.

İşçileri denetleyen tutuksuz sanık C.S. de kazıyı yapan şirkette malzeme tedarikiyle görevli olduğunu belirtti.