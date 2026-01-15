Osmaniye'de 2025'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 33,87'si asılsız çıktı
Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 33,87'si asılsız çıktı.
Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 33,87'si asılsız çıktı.
Merkezden yapılan açıklamada, kentte 2025 yılında ortalama çağrı karşılama süresinin 2,17 saniye olduğu belirtildi.
Geçen yıl merkezde 629 bin 645 çağrının yanıtlandığı bildirilen açıklamada, ihbarlardan yüzde 33,87'sinin asılsız çıktığı aktarıldı.
Çağrı merkezini gereksiz meşgul eden 5 kişiye toplam 22 bin 500 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.