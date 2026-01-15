Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de 2025'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 33,87'si asılsız çıktı

        Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 33,87'si asılsız çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:44
        Osmaniye'de 2025'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 33,87'si asılsız çıktı
        Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 33,87'si asılsız çıktı.

        Merkezden yapılan açıklamada, kentte 2025 yılında ortalama çağrı karşılama süresinin 2,17 saniye olduğu belirtildi.


        Geçen yıl merkezde 629 bin 645 çağrının yanıtlandığı bildirilen açıklamada, ihbarlardan yüzde 33,87'sinin asılsız çıktığı aktarıldı.

        Çağrı merkezini gereksiz meşgul eden 5 kişiye toplam 22 bin 500 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

        

