Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bağımlılığın zararları konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bağımlılığın zararları konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat düzenlendi.

        Yeşilay, Türk Kızılay ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen tatbikat için Şehit İsmail Işıkbol Caddesi trafiğe kapatıldı.

        Tatbikat senaryosu gereği iki tiyatro oyuncusu, bir aracın içerisinde hareketsiz durmaya başladı.

        Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Araçtaki kişilerin aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğünün yansıtıldığı tatbikatı vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Bir süre ceset torbasında bekletildikten sonra çıkarılan kişilerin tiyatro oyuncusu olduğunun duyurulmasıyla temsil sona erdi.

        Tatbikatı izleyenlere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil, gazetecilere, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için bir tiyatro ekibiyle tatbikat yaptıklarını söyledi.

        Tatbikatı izleyenlerden Ahmet Yiğit de "Ambulansı görünce olay olduğunu düşünüp korktum. Sonradan Yeşilayın sigara ve madde bağımlılığa dikkati çekmek için yaptığı farkındalık çalışması olduğunu öğrendim. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de otomobil bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama
        Osmaniye'de otomobil bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama
        Asu Kaya Gedik'ten Zeynep Güneş Akgün'e yönelik paylaşımlara sert tepki
        Asu Kaya Gedik'ten Zeynep Güneş Akgün'e yönelik paylaşımlara sert tepki
        Yazın serinlik, kışın kar: Zorkun Yaylası dört mevsim ilgi görüyor
        Yazın serinlik, kışın kar: Zorkun Yaylası dört mevsim ilgi görüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye ziyaret