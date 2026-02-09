Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de otomobilin stepnesinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de bir otomobilin stepnesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 18:00 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de otomobilin stepnesinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de bir otomobilin stepnesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında M.B. (49) idaresindeki otomobili durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagajında bulunan yedek lastiğe gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ile araçta bulunan G.G. (24) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tat...
        Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tat...
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de otomobil bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama
        Osmaniye'de otomobil bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama
        Asu Kaya Gedik'ten Zeynep Güneş Akgün'e yönelik paylaşımlara sert tepki
        Asu Kaya Gedik'ten Zeynep Güneş Akgün'e yönelik paylaşımlara sert tepki
        Yazın serinlik, kışın kar: Zorkun Yaylası dört mevsim ilgi görüyor
        Yazın serinlik, kışın kar: Zorkun Yaylası dört mevsim ilgi görüyor