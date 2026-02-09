Osmaniye'de otomobilin stepnesinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de bir otomobilin stepnesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında M.B. (49) idaresindeki otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagajında bulunan yedek lastiğe gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ile araçta bulunan G.G. (24) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

