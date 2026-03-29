Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kadirli-Andırın kara yolunun Kayasuyu köyü yakınında M.G'nin kullandığı 46 N 4633 plakalı hafif ticari araç ile M.C. idaresindeki 01 UC 230 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin incelemesi sürüyor.

