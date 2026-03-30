        Orman köylülerinin elektriği devlet destekli GES'lerden sağlanıyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devlet desteğiyle evlerinin çatısına güneş enerjisi sistemi (GES) kuran orman köylüleri, üretilen elektriği hem kullanıyor hem de satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:11 Güncelleme:
        İlçe kırsalındaki Örencik, Kaman, Bekdemir, Yukarıkarderesi, Aşağıarıcaklı ve Kızlaç köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce İklime Dirençli Ormancılık Projesi (IDOP) uygulanmaya başlandı.

        Projeden yararlanan 30 orman köylüsü, 140 bin liralık GES'lere yüzde 50 hibe desteğiyle ulaştı.

        Sistemin kalan 70 bin liralık ücretini ödemeleri için 10 yıl vade imkanı sunulan köy sakinlerinin evlerinin çatısına paneller kuruldu.

        Güneş enerjisiyle üretilen elektriği ikametlerinde kullanmaya başlayan orman köylüleri, tüketim fazlası enerjiyi dağıtım şirketlerine satarak gelir elde ediyor.

        Örencik köyü sakinlerinden Sevim Aslan, AA muhabirine, GES projesinden geçen yıl eylül ayında haberdar olduklarını söyledi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, "Eskiden 1000 liraya yakın gelen elektrik faturası şimdi hiç gelmiyor. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

        Necla Akdoğan da yaklaşık 6 aydır kullandığı sistem sayesinde artık elektrik faturası ödemediğini anlattı.

        Kaman köyü muhtarı Ali Bali da projenin ardından güneş enerjisinden yararlanmaya başladıklarını belirterek, "Devletimize bunu köyümüze getirdiği için teşekkür ederiz. Evlerimize önceden 3 bin lira fatura geliyordu artık 10-20 lira geliyor. Çok faydasını gördük, herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
        Osmaniye'de dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
        Osmaniye'de tankerde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de tankerde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
        Osmaniye'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
        Osmaniye'de maça beklenmedik misafir
        Osmaniye'de maça beklenmedik misafir
        Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaral...
        Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaral...
        Osmaniye'de akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü