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Osmaniye'ye şehir hastanesi gibi devlet hastanesi Şehir hastanesi niteliğinde bölgeye hizmet verecek olan 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi’nin 2022 yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz: "Pandemi sürecinde Türkiye’deki şehir hastaneleri başta olmak üzere büyük kapasiteli yapılmış olan hastanelerin ne derece bu süreçte derdimizde deva olduğunu gördük"

İHA

Osmaniye'ye şehir hastanesi gibi devlet hastanesi Şehir hastanesi niteliğinde bölgeye hizmet verecek olan 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi’nin 2022 yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz: "Pandemi sürecinde Türkiye’deki şehir hastaneleri başta olmak üzere büyük kapasiteli yapılmış olan hastanelerin ne derece bu süreçte derdimizde deva olduğunu gördük"

Osmaniye’nin sağlık yapısını güçlendirecek, şehir hastanesi niteliğindeki 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan ve Osmaniye’nin sağlık yapısına değer katacak 800 yatak kapasiteli 600 yataklı hastanenin 2022 yılı Haziran ayı içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor. Hastanenin kaba inşaatının yüzde 97 oranında tamamlandığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, hastane inşaatının pandeminin gölgesinde sessiz sedasız yükseldiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yer tahsisi sağlanan, 50 bin 550 metrekare oturum alanına sahip 800 yatak kapasiteli 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi’nin kaba inşaatının yüzde 97’si tamamlanırken inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan Osmaniye Devlet Hastanesi’nin 2022 yılı Haziran ayında bitirilerek hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında 3 blok şeklinde hizmet verecek olan hastane toplamda 180 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Acil biriminde acil ameliyathanesi başta olmak üzere toplamda 24 ameliyathanenin hizmet vereceği hastanede, 190’a yakın erişkin, çocuk ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi yer alacak. 182 poliklinik odasıyla vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan hastanenin içerisinde odalar, salonlar ve eğitim salonlarının bulunduğu 2 bin 516 adet de mahal alan bulunacak.

“Toplam kapalı alanı 180 bin metrekare”
Hastanenin toplam oturum alanının 50 bin 550 metrekare olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “800 yatak kapasiteli 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi’nin inşaat alanındayız. İnşaatımız 03 Mart 2020 tarihinde yer teslimiyle birlikte şuan itibariyle toplam oturma alana olarak 50 bin 550 metrekare toplam kapalı alanı 180 bin metrekare olan bir hastanemiz var. 3 bloktan oluşmaktadır. Acil birimimizde özellikle acil ameliyathanemiz ve diğer ameliyathanelerimiz olmak üzere yoğun bakımlarımız yine acil ünitemizin içerisinde bağımsız radyoloji ünitesi içerinde tüm iş ve işlemler burada yapılacak. 3 tane yeniden canlandırma odası ile yoğun bakımlarımız kendi iç bünyesinde özerk olarak bulunmaktadır” diye konuştu.

“Bölgeye hizmet vereceğiz”
Hastanenin iç yapısal alanıyla ilgili bilgiler veren Öznavruz, “2 adet anjiyo salonu, fizik tedavi ünitesi, yanık hasta servislerimiz, kemoterapi ünitesi sancısız 12 adet tekli doğum salonlarımız mevcuttur. Yine burada diyaliz ünitemiz başta olmak üzere yine burada mahkûm koğuşlarımızla inşallah vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Toplam 190’a yakın erişkin, çocuk ve yeni doğan yoğun bakımlarımızla başta Osmaniye olmak üzere bölgeye hizmet vereceğiz. 182 poliklinik odamızla hizmete başlayacağız. Acil ünitesinin bulunduğu alanda toplam 24 ameliyathanemiz ve yoğun bakım servislerimizle A blokta hizmet vermeye devam edeceğiz. 2 bin 516 adet mahal dediğimiz alanımız mevcuttur. Buralarda odalar, salonlar, eğitim salonları bölümlerinden oluşuyor” dedi.

“Kaba inşaatın yüzde 97’sinin bitti”
Hastane inşaatının pandeminin gölgesinde sessiz sedasız yükseldiğini belirten Dr. Hasan Öznavruz, “Şuan itibari ile hastanemizin geldiği aşama, kaba inşaatın yüzde 97’sinin bitmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gün gün takip ediyoruz. Pandeminin gölgesinde sesiz sedasız yükselişe devam etmektedir. Tabi pandemi sürecinde Türkiye’deki şehir hastaneleri başta olmak üzere büyük kapasiteli yapılmış olan hastanelerin ne derece bu süreçte derdimizde deva olduğunu da gördük. İnşallah 2022 yılı içerisinde de hastanemiz bittiği an itibariyle de 10 bin kişiye düşen Türkiye’deki ortalama yatak sayısı ile Türkiye’nin ortalamasının üzerinde bir yer de edinerek vatandaşlarımıza daha sağlıklı daha nitelikli ve konforlu bir sağlık hizmetini sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

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