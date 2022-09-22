Osmaniye'de, hurda geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

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KONTROL ALTINDA

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu 9 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL

2022-09-22 15:32:18



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