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Osmaniye'de, hurda geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

DHA

Osmaniye'de, hurda geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)


KONTROL ALTINDA 
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu 9 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL
2022-09-22 15:32:18

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