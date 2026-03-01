Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye’de çiftlikte yangın: 8 koyun ve 120 kümes hayvanı telef oldu | Son dakika haberleri

        Osmaniye’de çiftlikte yangın: 8 koyun ve 120 kümes hayvanı telef oldu

        Osmaniye'deki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, çiftlikte büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftlikte yangın: 128 hayvan telef oldu

        Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

        ALEVLER BARINAKLARI SARDI

        İHA'daki habere göre; Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikte bulunan hayvan barınaklarını sardı.

        ÇİFTLİK SAHİBİ EKİPLERİ ARADI

        Yangını fark eden çiftlik sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YANGIN KONTOL ALTINA ALINDI

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        128 HAYVAN TELEF OLDU

        Yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef olurken, 40 torba tavuk yeminin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni Antalya-Konya Karayolu Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi

        Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, İbradı ilçesi Başlar Kavşağı'ndan sonraki 4,5 kilometrelik kesimde su seviyesinin halen yüksek olduğu öğrenildi. (İHA)

        #Son dakika haberler
        #Osmaniye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi