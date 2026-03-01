Osmaniye’de çiftlikte yangın: 8 koyun ve 120 kümes hayvanı telef oldu

Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

ALEVLER BARINAKLARI SARDI

İHA'daki habere göre; Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikte bulunan hayvan barınaklarını sardı.

ÇİFTLİK SAHİBİ EKİPLERİ ARADI

Yangını fark eden çiftlik sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTOL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

128 HAYVAN TELEF OLDU

Yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef olurken, 40 torba tavuk yeminin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.