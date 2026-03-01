Osmaniye’de çiftlikte yangın: 8 koyun ve 120 kümes hayvanı telef oldu
Osmaniye'deki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, çiftlikte büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.
ALEVLER BARINAKLARI SARDI
İHA'daki habere göre; Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikte bulunan hayvan barınaklarını sardı.
ÇİFTLİK SAHİBİ EKİPLERİ ARADI
Yangını fark eden çiftlik sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTOL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
128 HAYVAN TELEF OLDU
Yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef olurken, 40 torba tavuk yeminin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.