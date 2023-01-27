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Osmanlı'da basılan ilk kitap Küçükçekmece'de sergileniyor

Küçükçekmece Belediyesi İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi'nde, 1729'da İbrahim Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen Vankulu Lügatı sergileniyor

Osmanlı'da basılan ilk kitap Küçükçekmece'de sergileniyor
AA

Küçükçekmece Belediyesi İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi'nde, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım eserleri kitapseverlerle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1729'da İbrahim Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen Vankulu Lügatı ile 2020 Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı şair Louise Glück'ün Vita Nova isimli imzalı kitabı müzede sergileniyor.

Yazar ve kitap koleksiyoneri Selçuk Altun'un kütüphanesinden 11 nadide ve imzalı eser bir ay boyunca kitap tutkunları tarafından ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin görsel sanat tarihinin temel kaynaklarının birinci elden oluşturulması hedeflenen müzenin kalıcı sergileme alanında, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım 386 kitap yer alıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki müze, pazartesi hariç her gün 10.00-20.00'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

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