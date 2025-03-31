Osmanlı'dan bugüne... Gündelik hayatta kullandığımız "Eşref saati" deyiminin nereden geldiğini biliyor muydunuz?

Bazı anlarda söylenen bir söz, yüzyıllar öncesine dayanan bir geleneğin izlerini taşıyabilir. "Eşref saati" de bu sözlerden biri. Osmanlı Dönemi'nde müneccimlerin padişahlar için hesapladığı uğurlu saatleri ifade eden bu deyim, bugün günlük hayatta farklı anlamlarda kullanılıyor. Peki, eşref saatinin gerçek anlamı ne ve bu söz nasıl günümüze kadar geldi?

EŞREF SAATİ NEDİR?

"Eşref saati" deyimi, Türkçe'de sıklıkla kullanılan ve bir kişinin en uğurlu, en hayırlı zamanını ifade eden bir sözdür. Bir işin yolunda gitmesi, olumlu gelişmeler yaşanması ya da bir kararın isabetli verilmesi için "eşref saatinin gelmesi" beklenir. Bu deyim, halk arasında genellikle bir kişinin psikolojik olarak en uygun durumda olduğu, başarılı kararlar alabileceği ya da kısmetinin açık olduğu zaman dilimini anlatmak için kullanılır.

REKLAM

DEYİMİN TARİHSEL KÖKENİ

"Eşref saati" deyiminin kökeni Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Osmanlıda astrolojiye ve yıldız bilimine büyük bir ilgi gösteriliyordu. Sarayda bulunan müneccimler, padişahların ve devlet adamlarının hayatlarında önemli kararlar almadan önce uygun zaman dilimini belirlerdi. Bu zamana "eşref saati" denirdi. Özellikle sefere çıkma, savaş ilan etme, bir şehir kurma ya da tahta çıkma gibi kritik kararlar verilmeden önce müneccimler en uğurlu saatleri hesaplar ve padişaha bildirirdi.