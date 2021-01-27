Osmanlı'nın ilk sancağı ve anlamı nedir?

Osmanlı Devleti'nin Osman Gazi kurmuştur. Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osmanlıların coşkusu ve Osmanlı Devleti fikri ekrana geliyor. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin ilk sancağını işliyor.

OSMANLI'NIN İLK SANCAĞI VE ANLAMI NEDİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk sancağı: Ak Sancaktır.

Osmanlı sancağı, devletin varlığının sembolü.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile devletin varlığının sembolü olarak Selçuklu Hükümdarı tarafından Osman Gazi’ye Ak Sancak gönderilmiştir.

Ak Sancağın Yavuz Sultan Selim devrine kadar tek sancak olarak devam ettiği bilinmektedir.

Sancaktaki görüntü bir Hilal’e odaklanmış bir nokta ve bir kontrol noktası ifadesi vardır.