Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi; devletin kuruluş tarihi olan 1299 ile İstanbul’un fetih tarihi 1453 yılları arasını kapsamaktadır. 154 yıl süren kuruluş dönemi boyunca, devlete hükümdarlık yapan Osmanlı padişahlarının sayısı 6’dır.

Şimdi gelin; hep beraber, Kuruluş Dönemi Osmanlı padişahları kimlerdir sorusuna cevap arayalım.

Osman Gazi (1299 – 1326)

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi; 1299 ile 1326 tarihleri arasında hükümdarlık yapmıştır. Hükümdarlığı boyunca, Yenişehir ve Mudanya’yı fetheden, Bursa’yı kuşatma altına alan Osman Gazi; Bizans İmparatorluğu ile bir dizi mücadeleye girişmiş ve devletin sınırlarını genişletmiştir.

Orhan Gazi (1326 – 1362)

Babası Osman Gazi’nin vefatı üzerine tahta geçen Orhan Gazi; 1326’ da Bursa’yı fethetmiştir. Tıpkı babası gibi Bizans ile olan mücadeleleri sürdüren Orhan Gazi aynı zamanda, ilk divanı toplamış ve vezirlik makamını oluşturmuş. Orhan Gazi, bu özelliğiyle beylikten devlet olmaya geçişin önemli padişahlarındandır.

1. Murad (1362 – 1389)

Hükümdarlığı boyunca; Sırpsındığı, Çirmen ve I. Kosova Savaşları’nda Haçlı ordularıyla karşılaşmış olan I. Murad, Edirne’yi fethetmiştir. 1. Kosova Savaşı’nda bir Sırp milliyetçisi olan Milos Obilic tarafından şehit edilen I. Murad; savaş sırasında hayatını kaybeden ilk ve son Osmanlı padişahıdır.

1. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

Osmanlı Devleti sınırlarını Fırat’a kadar genişletmiş ve Niğbolu Savaşı’nda Haçlı ordularını yenilgiye uğratmıştır. 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı sırasında Timur’un eline esir düşmüş ve bu esareti sırasında, 1403 senesinde vefat etmiştir.

1. Mehmed – Çelebi Mehmed (1413 – 1421)

1402 Ankara Savaşı sonrası yaşanan Fetret Devri’ni sona erdirerek, Anadolu’daki siyasi birliği yeniden sağlamıştır. Bu özelliğiyle Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak görülmektedir.

2. Murad (1421 – 1451)

Hükümdarlığı döneminde, Varna ve II. Kosova Savaşları’nda kazanılan zaferlerle Balkanlar bir Türk yurdu haline gelmiştir. Rumeli’de gerçekleşen fetihler hız kazanmıştır.