Hem lezzetli aroması hem de yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık sorununu gidermeye yardımcı olan reyhan şerbetinin faydalarına birlikte bakalım.

REYHAN ŞERBETİ NEDİR?

Reyhan şerbeti, reyhan bitkisinden elde edilen güçlü aromaya sahip bir içecektir. Modern içeceklerin keşfedilmesinden önce, tahmini 15. yüzyıl dolaylarında Osmanlı mutfağına girmiştir. Reyhan şerbeti özellikle Ramazan aylarında sık sık tercih edilir. Saray mutfağının en sevilen şerbetlerinden birisi olan reyhan şerbeti, susuzluğu gidermesiyle bilinir.

UYARI: Reyhan şerbeti, alerjik reaksiyonlar oluşturabilir, kan inceltici etkiye sahiptir ve kanamaya neden olabilir. Ayrıca içeriğindeki şeker dolayısıyla insülin direncini artırabilir. Bu nedenlerle, herhangi bir sağlık sorununuz varsa ya da riskli gruptaysanız, reyhan şerbetini doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

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REYHAN ŞERBETİNİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Reyhan şerbetinin besin değerleri kullanılan malzemelere ve hazırlama şekline göre değişiklik gösterebilir. Reyhan bitkisinden yapılan bu şerbet, Vitamin C, Vitamin A, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir.

100 ml. Reyhan şerbetinin tahmini besin değerleri şu şekildedir:

- Kalori 20-50 kcal

- Karbonhidrat 5-12 g

- Şeker 5-10 g

- Protein 0.1-0.5 g

- Yağ 0-0.2 g

- Lif 0-0.5 g

REYHAN ŞERBETİNİN VÜCUDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

1. SİNDİRİM SORUNLARINI GİDERİR

Reyhan şerbeti, sindirim sistemini yatıştırıcı etkiler gösterir. Özellikle sindirim sorunları ve mide rahatsızlıklarının giderilmesinde yardımcı olur. Gaz ve şişkinlik rahatsızlığını giderici özellikler taşır. Şerbette yer alan bileşenler sindirim işlevlerinin destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Antimikrobiyal özellikler sayesinde bağırsaklarda zararlı mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek sindirim sağlığını korumaya yardımcı olur.

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2. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Reyhan şerbeti, yüksek miktarda C vitamini içerir. Vitamin C beyaz kan hücrelerini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağlar. Ayrıca serbest radikallerle savaşarak vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Ayrıca cilt ve mukoza zarlarını koruyan A vitamini de reyhan şerbeti içeriğinde bulunur. Vitamin A, patojonlerin vücuda girişini engeller ve bağışıklık hücrelerinin üretimini destekler. Bağışıklık hücrelerinin sağlıklı kalmasını ve etkin çalışmasını sağlayan E Vitamini de reyhan şerbetinde bulunmaktadır.

3. CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Reyhan şerbetinin düzenli tüketimi, cildin parlak, sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur. Şerbetin içeriğindeki Vitamin C, E ve A gibi güçlü antioksidanlar, cildi serbest radikallerden korur, dolayısıyla yaşlanma belirtilerini azaltır. Ayrıca, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki kızarıklık ve tahrişi azaltır. Flavonoidler ve polifenoller, cildin elastikiyetini artırır ve nem dengesini sağlar.