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ÖSYM 2021 Üniversite tercih sonuçları açıklanıyor... YKS tercih sonucu sorgulama sayfası

2021 YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca öğrencinin gözü üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki ÖSYM 2021 Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonucu sorgulama sayfası

ÖSYM 2021 Üniversite tercih sonuçları açıklanıyor... YKS tercih sonucu sorgulama sayfası

Milyonlarca öğrenci 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. YKS yerleştirme tercihleri 20 Ağustos 2021 23.59'da sona erdi. Tercihlerini tamamlayan YKS adayları Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamasında, ‘Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi.

2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor ancak ÖSYM bu konuyla ilgili resmî bir açıklama henüz yapmadı.

EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.

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