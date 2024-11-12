ÖSYM 2025 sınav ve başvuru tarihleri: ÖSYM YKS, DGS, ALES, KPSS, YÖKDİL sınav tarihi ne zaman?

Yeni yıla girmemize kısa bir zaman kala ÖSYM sınav takvimi araştırılır hale geldi. Öğrenciler ve adaylar da buna uygun çalışma tempolarına yön veriyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında devlet kurum ve kuruluşlarına alım yapılıyor.