        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM 2026 takvimi ile YKS ne zaman, TYT, AYT, YDT oturumları hangi gün yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        2026 YKS başvuru tarihleri ne zaman? TYT, AYT, YDT sınavları hangi gün yapılacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ediyor. Hedefledikleri üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar, YKS sınav takvimini yakından takip ediyor. Her yıl YKS sınavı, TYT,AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanıyor. Peki, 2026-YKS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YKS tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:05
        1

        Üniversite hedefi olan adaylar için YKS bekleyişi sürüyor. 2026 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınavı netlik kazandı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek sınav, toplam 3 oturum halinde gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen adaylar, başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvurularını tamamlayacak. Bu kapsamda “2026 YKS başvuru tarihleri ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” İşte YKS hakkında tüm detaylar haberimizde...

        2

        2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 ÖSYM sınav takvimine göre üniversiteye girişi sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        2026-YKS 1. Oturum TYT: 20 Haziran 2026

        2026-YKS 2. Oturum AYT: 21 Haziran 2026

        2026-YKS 3.Oturum YDT: 21 Haziran 2026

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS sınavı başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Geç başvuru günleri ise 10-12 Mart 2026 olarak açıklandı.

        Adaylar başvurularını ÖSYM resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

        4

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 yılının YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu 6 Şubat'ta yayımlanacak. Böylece üniversite sınavı başvuru ücreti belli olacak.

        2025 yılında ise YKS sınavının her oturumu için 450 TL ödenmişti.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
