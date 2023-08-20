ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifresi nereden değiştirilir?
YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, "ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?" Sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için başvuru merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. İşte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Üniversite adayları tarafından merakla beklenen YKS tercih yerleştirme sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü açıklandı. ÖSYM AİS şifresini kaybeden veya unutan adaylar, "ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? 2023 ÖSYM AİS aday nereden değiştirilir?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte detaylar...
ÖSYM AİS ADAY GİRİŞ ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?
ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.
Ayrıca adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
ÖSYM ŞİFRESİ YENİLEME VE GÜNCELLEME
ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;
ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.
Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.
Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.
ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR?
ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.
ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir.
Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.