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        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2 yeni elektronik sınav yapacaklarını açıkladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, daha önce kağıt ortamda yürütülen sağlık alanındaki Seviye Tespit Sınavı (STS) Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (EUS) 15 Ekim itibarıyla elektronik ortamda e-Sınav şeklinde yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:19
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        ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı! 2 yeni elektronik sınav yapılacak
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        Ersoy, yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak dijital dönüşümü sağlamanın ve bunu sürdürülebilir hale getirmenin en önemli amaçlarından olduğunu ifade etti.

        Tüm dünyanın dijitalleşme dönemine girdiğine işaret eden Ersoy, "Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamalıyız. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi önderliğinde büyük hedefimiz, ÖSYM'nin en kısa sürede dijital dönüşümünü tamamlaması. Dijitalleşmenin sonucunda yapay zekanın işin içine katıldığı durumlarda optimizasyonla sistemlerimizi daha verimli hale getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu planlamalar çerçevesinde ÖSYM dijitalleşmesini bir an evvel tamamlayacak" diye konuştu.

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        ÖSYM'nin dijitalleşme perspektifini özellikle sınavlarda uygulamak istediklerini dile getiren Ersoy, bu kapsamda elektronik sınav uygulamalarına sağlık alanındaki 2 yeni sınavın daha eklendiğini bildirdi.

        Ersoy, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: "ÖSYM'nin 49 yıllık geleneğinde şimdiye kadar yabancı dil sınavlarının dışında herhangi bir elektronik sınav yapılmadı. Önümüzdeki dönemde, elektronik sınavlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Sağlık alanında kağıt ortamında yürüttüğümüz STS Eczacılık ve EUS sınavlarını 15 Ekim itibarıyla elektronik ortamda gerçekleştireceğiz. Öncelikle aday sayısının az olduğu bazı sınavlarda bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Yeni elektronik sınavlarla mevcut kapasitemizi ve kabiliyetimizi güncelleyip zenginleştirerek 2026 yılında 100 bin adayın aynı anda elektronik ortamda sınava girdiği bir sürece hazırlanıyoruz. Aday sayıları yüksek olan YKS, KPSS ve MSÜ gibi sınavları elektronik ortamda yapmak mümkün olmayacak."

        TR-YÖS İÇİN DE ELEKTRONİK SINAV HEDEFİ

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 12 Kasım'da 27 ülkede TR-YÖS'ün uygulanacağını belirterek, "Nihai hedefimiz, gönül coğrafyamız Balkanlar, Türki Cumhuriyetlerde ve Afrika'da şu anda kağıt tabanlı yapılan TR-YÖS'ü elektronik ortamda yapmak. Yakında yeni sınav türleri de gelecek, bu sınavları da elektronik şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        ÖSYM, 20 Eylül 2014'te ilk kez yabancı dilde elektronik ortamda sınav yapmıştı. Elektronik ilk sınavın "e-YDS" ile başlayan sürecine, 9 yılın ardından iki yeni sınav daha eklenmiş oldu.

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