        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS için son gün hatırlatması

        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS için son gün hatırlatması

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona erdiğini hatırlattı

        Giriş: 02.03.2026 - 15:28
        YKS için son gün hatırlatması
        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS başvuru işlemlerinde bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerinizi kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Her birinize ayrı ayrı üstün başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

