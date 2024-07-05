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        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'nin en genç ve en yaşlı adaylarını ağırladı

        ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'nin en genç ve en yaşlı adaylarını ağırladı

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 85 yaşındaki en yaşlı aday Mustafa Taşbaş ve 15 yaşındaki en genç aday Elif Koçak ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:34
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        ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'nin en genç ve en yaşlı adaylarını ağırladı
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        Ersoy, ÖSYM'de gerçekleşen görüşmede, adayları tebrik etti. ÖSYM'nin bu yıl 50'nci yılını kutladığını, YKS'ye katılan en genç ve en yaşlı aday buluşmasını da geçen yıldan itibaren geleneksel hale getirdiklerini anımsatan Ersoy, "Okumanın yaşı olmaması, herkese teşvik olması anlamında bu buluşmalarımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bu yıl YKS'nin TYT oturumuna 3 milyondan fazla adayın başvurduğunu, 10 bine yakın okul ve 175 bin salonda gerçekleştirilen sınavda, sahadakilerle birlikte bir milyona yakın görevlinin yer aldığını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

        "Hamdolsun bu sınav, süreç olarak gayet güzel geçti. Şu anda da sınavın optik okumalar kısmını tamamladık. İnşallah, 17 Temmuz gibi de bu sınavın sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. O yüzden biz bu anlamda süreçlerimizi güzel geçiriyoruz. ÖSYM olarak devletin sınav merkeziyiz. Bu sene 60'a yakın sınav yapacağız, bu sınavlarda 13 milyonun üzerinde adayımız var. Dolayısıyla sınavlarımızı yavaş yavaş da dijital sınavlara doğru eviriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde tüm kurumlarda dijitalleşme başladı. Bu anlamda ÖSYM olarak buna destek sağlıyoruz."

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        "DERSLERİNE GÜZEL ÇALIŞSINLAR" TAVSİYESİ

        Adana Sarıçam Ulubey Ortaokulu'nda sınava giren 15 yaşındaki en genç aday Elif Koçak, ÖSYM Başkanı Ersoy'un "Nasıl geçti sınav?" sorusu üzerine şunları söyledi:

        "Sınav güzel geçti. Ama bu sınavda önceliğim bir yeri kazanmak değil. O ortamı, o atmosferi yaşamak için girdim. Çünkü ben bu sene YKS'ye fazla çalışamadım. Önceliğim lisemi bitirmekti, açıköğretimden lisemi okudum. Lise kredilerimi neredeyse tamamladım, inşallah bu sene mezun olacağım. Hedefim, nükleer tıp fiziği. İstanbul Cerrahpaşa istiyorum, inşallah gelir."

        Ersoy'un, "Akranlarına tavsiyen nedir?" sorusunu da Koçak, "Gerçekten çevreye uymak değil de derslerine güzel çalışmaları." diye yanıtladı.

        "BÜYÜKLERİNE SAYGI GÖSTERSİNLER, OKUSUNLAR"

        Konya Karatay Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren 85 yaşındaki en yaşlı aday Mustafa Taşbaş ise sınavının iyi geçtiğini dile getirdi.

        ÖSYM Başkanı Ersoy'un hedefini, gençlere tavsiyesini sorduğu Taşbaş, bilgisayarla ilgili bir bölümde eğitim almak istediğini aktardı.

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        Taşbaş, gençlere de "Büyüklere saygı göstersinler, okusunlar" tavsiyesinde bulundu.

        Ersoy, bu azmi göstermenin önemli olduğunu dile getirerek, "Kimse 85 yaşında hazırlık yapıp sınava girmez. İnşallah çalıştığınızın karşılığını alırsınız" dedi.

        Koçak için de Ersoy, "İnşallah ümit ettiğin, hayal ettiğin sonucu çalışarak elde edersin" temennisinde bulundu.

        Ersoy son olarak sınavda katkısı bulunan personele de teşekkür etti.

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