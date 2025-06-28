ÖSYM'den TOEFL ve IELTS standartlarında dil sınavı: e-TEP

ÖSYM'den yapılan açıklamada, uluslararası ölçekte dil sınavı olarak planlanan e-TEP uygulamasında son aşamaya gelindiği, uygulamanın okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacağı belirtildi.

Uygulamanın, İngilizce dil becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) ile uyumlu şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, e-TEP ile uluslararası düzeyde kabul gören ve saygınlığı yüksek sınavlar olan TOEFL, IELTS ve PTE standartlarında bir uygulamanın Türkiye'ye kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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Uluslararası ölçekteki yerli uygulama ile hem dışa bağımlılığın ortadan kalkacağı hem de yurt dışına kaynak çıkışının önüne geçilmiş olacağı belirtilen açıklamada, yurt dışından adaylar için de tercih edilen sınav uygulaması olması hedeflenen e-TEP'in Türkiye'ye döviz girişine de önemli oranda katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek e-TEP başvurularının 30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden alınmasının planlandığı bildirildi.