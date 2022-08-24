DGS geçiş bölümlerinin ilan edilmesiyle DGS tercih işlemlei için geri sayım başladı. 4 yıllık lisans eğitimi almak isteyen binlerce kişi DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin sorgulamalar yaparken 2022 DGS tercih kılavuzunun erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2022 DGS tercih tarihleri ve kılavuzu hakkında detaylar...