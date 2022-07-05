Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınava katılım gösteren adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından puan hesabi yapmaya başlayan adaylar sınav sonucunun açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...