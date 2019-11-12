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HaberlerGündemÖSYM geçen yıla ait bazı sınavların sorularını erişime açtı - Haberler

ÖSYM geçen yıla ait bazı sınavların sorularını erişime açtı

AA

DGS, KPSS, TUS, DUS, ALES ve YDS'nin geçen yılki sorularına "http://www.osym.gov.tr" adresindeki "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden ulaşılabilecek

ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığı, 2018'deki DGS, KPSS, TUS, DUS, ALES ve YDS'nin tüm sorularını yayınladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "http://www.osym.gov.tr" adresinde yer alan "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden 2018 yılının soruları erişime açılan sınavlar şöyle:

"Dikey Geçiş Sınavı (DGS),Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT),Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem),Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS),Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2-3),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar dönemi ve YDS/3)"

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