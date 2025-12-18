Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM KPSS 2025/2 merkezi atama tercih kılavuzu: KPSS 2025/2 atama tercihleri nasıl yapılacak, tercih ücreti ne kadar, hangi kurumlar kadro alımı yapacak?

        KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri başladı! ÖSYM tercih kılavuzu ile KPSS 2025/2 tercihleri nasıl yapılır?

        KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri 18 Aralık bugün itibarıyla başladı. 2024 KPSS puanıyla ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara alım yapan kurumlara yerleşmek isteyen adaylar, nasıl tercih yapılacağını araştırıyor. Peki KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri nereden yapılacak, hangi kurumlar kadro alımı yapacak? İşte ÖSYM KPSS 2025/2 tercihleri hakkında detaylar haberimizde...

        Giriş: 18.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:10
        1

        KPSS 2025/2 merkezi atama tercih süreci bugün başladı. KPSS puan türlerine göre uygun kadrolara mülakatsız yerleşmek isteyen adaylar, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında 30 tercih hakkına sahip olacak. Peki KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılacak, tercih ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tercih kılavuzu ile KPSS 2025/2 hakkında ayrıntılar...

        2

        KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI

        KPSS 2025/2 merkezi atama tercih dönemi 18 Aralık bugün itibarıyla başladı.

        2024 KPSS puanı olan adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek. Tercih ücretini ödeyen ve başvuru şartlarına uygun olan adaylar, 30 tercih hakkına sahip olacak.

        3

        KPSS 2025/2 TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

        KPSS 2025/2 merkezi atama tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilerek yapılacak. Adaylar KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu dikkate alarak tercih yapmalı.

        KPSS-2025/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖSYM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        HANGİ KURUM VE KURULUŞLAR KADRO ALIMI YAPACAK?

        2024 KPSS puanı olan adaylar, KPSS 2025/2 merkezi atama ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara alım yapan kurumlar için tercih yapabilecek.

        - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü,

        - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),

        - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

        - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD),

        - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

        - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

        - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda belirtilen pozisyonlara Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca merkezi yerleştirme yapılacak.


        SGK 1000 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        DSİ 328 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        5

        KPSS-2025/2 TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM, KPSS 2025/2 merkezi atama tercih ücretini 130 TL olarak açıkladı.

        6

        TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS 2025/2 tercih sonuçları için ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
