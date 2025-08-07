ÖSYM sınav takvimi 2025: YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
ÖSYM sınav takvimi 2025 yılı için belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimini yayınlandı. Böylelikle, YKS, KPSS, ALES, DGS başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazandı. Peki YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi
ÖSYM 2025 sınav takvimi duyurdu. AGS, YKS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Söz konusu sınavlara hazırlananlar tarihleri merak ediyor. İşte ÖSYM sınav tarihleri
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025
DGS sınav ve başvuru tarihleri
Sınav tarihi: 20.07.2025
Başvuru tarihi: 21.05 - 02.06.2025
Sonuç tarihi: 14.08.2025
YDS sınav ve başvuru tarihleri
Sınav tarihi: 16.11.2025
Başvuru tarihi: 30-08.10.2025
Sonuç tarihi: 05.12.2025
ALES sınav ve başvuru tarihleri
Sınav tarihi: 06.07.2025 / 23.11.2025
Başvuru tarihi: 13-21.05.2025 / 07-14.10.2025
Sonuç tarihi: 25.07.2025 / 12.12.2025
YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri
Sınav tarihi: 27.07.2025
Başvuru tarihi: 11-18.06.2025
Sonuç tarihi: 15.08.2025
AGS sınav ve başvuru tarihleri
Sınav tarihi: 13.07.2025
Başvuru tarihi: 08-20.05.2025
Sonuç tarihi: 13.08.2025