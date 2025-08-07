Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam ÖSYM sınav takvimi 2025: YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        ÖSYM sınav takvimi 2025: YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        ÖSYM sınav takvimi 2025 yılı için belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimini yayınlandı. Böylelikle, YKS, KPSS, ALES, DGS başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazandı. Peki YKS, KPSS, ALES, DGS sınavları ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi

        Giriş: 07.08.2025 - 11:58 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:58
        ÖSYM 2025 sınav takvimi duyurdu. AGS, YKS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Söz konusu sınavlara hazırlananlar tarihleri merak ediyor. İşte ÖSYM sınav tarihleri

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025

        DGS sınav ve başvuru tarihleri

        Sınav tarihi: 20.07.2025

        Başvuru tarihi: 21.05 - 02.06.2025

        Sonuç tarihi: 14.08.2025

        YDS sınav ve başvuru tarihleri

        Sınav tarihi: 16.11.2025

        Başvuru tarihi: 30-08.10.2025

        Sonuç tarihi: 05.12.2025

        ALES sınav ve başvuru tarihleri

        Sınav tarihi: 06.07.2025 / 23.11.2025

        Başvuru tarihi: 13-21.05.2025 / 07-14.10.2025

        Sonuç tarihi: 25.07.2025 / 12.12.2025

        YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri

        Sınav tarihi: 27.07.2025

        Başvuru tarihi: 11-18.06.2025

        Sonuç tarihi: 15.08.2025

        AGS sınav ve başvuru tarihleri

        Sınav tarihi: 13.07.2025

        Başvuru tarihi: 08-20.05.2025

        Sonuç tarihi: 13.08.2025

        KPSS sınav ve başvuru tarihleri

        Sınav tarihi: 07.09.2025 - 13.09.2025 - 14.09.2025

        Başvuru tarihi: 26.06 - 10.07.2025

        Sonuç tarihi: 10.10.2025

        YKS sınav ve başvuru tarihleri

        Sınav tarihi: 21-22.06.2025

        Başvuru tarihi: 06-03.03.2025 23:59

        Sonuç tarihi: 22.07.2025

